Plouaret Plouaret Côtes-d'Armor, Plouaret Fête du Sport Plouaret Plouaret Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouaret

Fête du Sport Plouaret, 4 septembre 2021, Plouaret. Fête du Sport 2021-09-04 – 2021-09-04 Rue Louis Prigent Espace Enfant/ Jeunesse

Plouaret Côtes d’Armor Plouaret Au programme : Rencontres, Initiations, Démonstrations et Pratiques !

De nombreux sports pour tous : basket, badminton, tir à l’arc, foot, tennis de table, handaball, roller, rugby, vélo, boule, gym, twirling, karaté, randonnée, danse country, Qi Gong et kung- fu, remise en forme, zumba, renforcement musculaire.

Possibilité de restauration sur place. +33 2 96 46 62 02 Au programme : Rencontres, Initiations, Démonstrations et Pratiques !

De nombreux sports pour tous : basket, badminton, tir à l’arc, foot, tennis de table, handaball, roller, rugby, vélo, boule, gym, twirling, karaté, randonnée, danse country, Qi Gong et kung- fu, remise en forme, zumba, renforcement musculaire.

Possibilité de restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouaret Autres Lieu Plouaret Adresse Rue Louis Prigent Espace Enfant/ Jeunesse Ville Plouaret lieuville 48.61054#-3.47369