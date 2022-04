FÊTE DU SPORT Moriville Moriville Catégories d’évènement: Moriville

Vosges

FÊTE DU SPORT Moriville, 1 mai 2022, Moriville.

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Moriville Vosges Moriville – A partir de 9H : café, thé, brioche, proposé par l’association La Barbelouze.

– 9h : circuit VTT de 10 kms à partir de 8 ans, proposé par ASRM Rehaincourt Moriville.

Venir avec son VTT et son casque (obligatoire).

– 9h : circuit VTT / 25 kms à partir de 8 ans, proposé par ASRM Rehaincourt Moriville.

Venir avec son VTT et son casque (obligatoire).

– 9h30 : randonnée pédestre de 10 kms, proposée par Mori-gym.

– 9h30 : marche nordique (places limitées) : marche sportive encadrée par une animatrice EPGV, proposée par Mori-gym.

– 12h : repas sur inscription (06 81 40 20 63), proposé par l’association La Barbelouze. Tarif menu : adulte : 12 € et enfant : 8 € : Frites et 2 saucisses (adulte) ou 1 saucisse (enfant) + 1 dessert + 1 boisson.

– 14h : randonnée pédestre de 5 kms, proposée par Mori-gym.

– A partir de 14h et jusqu’à 17h : Tournois de foot proposé par ASRM Rehaincourt Moriville / jeux sportifs, proposés par Histoires d’enfants / Tournois de pétanque, proposé par ASRM Rehaincourt Moriville / Buvette proposée par l’association La Barbelouze / Barbes à papa & pâtisseries proposées par Histoires d’enfants. +33 3 29 65 55 72 http://moriville.fr/ Moriville

