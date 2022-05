Fête du Sport – inter village – Forum des associations aux jardins de l’Abbaye

Fête du Sport – inter village – Forum des associations aux jardins de l’Abbaye, 28 août 2022, . Fête du Sport – inter village – Forum des associations aux jardins de l’Abbaye

2022-08-28 – 2022-08-28 Tous les jeunes et moins jeunes sont attendus pour participer à cet événement d’animation locale. Autour du label Terre de Jeux 2024, Thiron-Gardais met en avant les associations locales pour proposer tout au long de l’après-midi, un beau moment de convivialité et de partage. domaineabbaye@terresdeperche.fr +33 2 37 49 49 49 Maison du Tourisme Terres de Perche dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville