Hettange-Grande 57330 Du sport en famille, en duo, en solo ! La Fête du sport invite enfants, jeunes et adultes à partager le plaisir de la pratique sportive. Pour promouvoir le sport comme il se doit, venez participer à des démonstrations et initiations à différentes disciplines. Vous pourrez découvrir le tennis de table, le karaté, le tir à l’arc et aux armes, le cyclisme avec des activités BMX, l’athlétisme avec la marche nordique… Des stands avec des représentants des comités départementaux et associations locales seront présents pour vous renseigner. Invitée de marque, Mélody Donchet, 4 fois championne du monde de football freestyle représentera sa discipline lors de cette journée qui s’annonce sportive. accueil@cc-ce.com +33 3 82 82 05 60 https://www.ccce.fr/ Hettange-Grande

