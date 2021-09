Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges FETE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

FETE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS 2021-09-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-11 17:00:00 17:00:00

Raon-l'Étape Vosges

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape Chaque année, la municipalité réunit tous les acteurs du monde associatif pour le lancement officiel de la nouvelle saison. Rendez-vous est donné sur le site du Cosec et de la Halle des Sports où vous pourrez découvrir un large éventail d’activités sportives, culturelles et de loisirs. Les disciplines, les horaires des entraînements, les tarifs, coordonnées nécessaires, … vous seront donnés.

Un guide des associations sera disponible sur place et sera distribué à tous les visiteurs. +33 3 29 41 66 67 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

