Fête du sport et de la famille Obernai, 11 septembre 2021, Obernai.

Fête du sport et de la famille 2021-09-11 13:00:00 – 2021-09-11 17:00:00

Obernai Bas-Rhin

La Ville d’Obernai invite les enfants à venir découvrir plus de 20 disciplines sportives proposées par les associations et clubs obernois le samedi 11 septembre 2021 de 13h à 17h.

Vous pourrez pratiquer tous les sports, poser des questions et participer au grand jeu-concours. Renseignements auprès du Service des Sports de la Ville d’Obernai au 06 83 23 55 46. La Fête du Sport et de la Famille est une manifestation organisée par la Ville d’Obernai en partenariat avec les associations sportives d’Obernai et les écoles.

Pass sanitaire (plus de 18 ans) et port du masque (plus de 11 ans) obligatoires selon la réglementation en vigueur.

Retrouvez toutes les coordonnées et l’ensemble des manifestations des clubs sportifs obernois ICI

Plus de 20 disciplines sportives proposées par les associations et les clubs sportifs d’Obernai.

+33 6 38 66 31 26

