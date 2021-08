Arles Esplanade Charles De Gaulle Arles, Bouches-du-Rhône Fête du Sport Esplanade Charles De Gaulle Arles Catégories d’évènement: Arles

Fête du Sport Esplanade Charles De Gaulle, 5 septembre 2021, Arles.

Esplanade Charles De Gaulle, le dimanche 5 septembre à 09:00

L’office des Sports invite les Arlésiens, le 5 septembre dans la matinée sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, à rencontrer le staff d’une cinquantaine de clubs. Au programme : démonstrations, renseignements et conseils. Les associations sportives arlésiennes font leur promotion et présenteront leurs activités pour la saison 2021/2022 Esplanade Charles De Gaulle ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T13:00:00

