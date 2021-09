FÊTE DU SPORT & DES ASSOCIATIONS Mamers, 11 septembre 2021, Mamers.

FÊTE DU SPORT & DES ASSOCIATIONS 2021-09-11 – 2021-09-11 Salle Omnisport Rue Saint Roch

Mamers Sarthe Mamers

Venez rencontrer les représentants des associations mamertines et faites votre choix entre les activités sportives, culturelle ou de loisirs proposées à Mamers !

Au programme de la journée :

10h30-12h30 / 13h30-17h : Initiations sportives, démonstrations et échanges avec les associations

12h30-13h30 : Pique-nique libre. Possibilité de restauration sur place au profit de l’association “Vaincre la Mucovisidose”

17h15 : Tirage au sort de la tombola

Entrée libre pour tous – Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Le rendez-vous de la rentrée à Mamers !

+33 2 43 31 50 00

dernière mise à jour : 2021-08-28 par