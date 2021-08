Santes centre ville Nord, Santes Fête du Sport centre ville Santes Catégories d’évènement: Nord

Au programme du vendredi 1er octobre : Course de la Diversité, organisée par la Fédération Française de Sport en Entreprise – Ligue Hauts de France Au programme du samedi 2 octobre : • Initiations et jeux (liste des activités sportives à venir) • Village des associations • Rencontres • Restauration… Les animations prendront place dans toute la commune, organisées en 3 pôles : • Agora / Avenue des Sports • Hôtel de ville / Av. Albert BERNARD • Centre Arts et Loisirs / Rue du Général Koenig Programme détaillé en cours d’élaboration.

sur inscription

La ville de Santes organise les vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021, la première édition de la Fête du Sport, sur le thème du bien-être et de la diversité. centre ville santes Santes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00

