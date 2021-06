Mareau-aux-pres Autour du complexe sportif Mareau-aux-Prés Fête du Sport ! Autour du complexe sportif Mareau-aux-pres Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés

Les différents clubs sportifs de la commune vous invitent ! Tir, pétanque, tennis, pilates, marche nordique, vélo, foot, baskets, venez essayer ces différents sports. Toute la journée : jeux d’agilité pour jeune public, structure gonflable gratuite pour petits et grands enfants! Buvette et restauration sur place. Sans réservation Découvertes sportives ! Autour du complexe sportif Rue Jean Moulin, Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés Étiquettes évènement : Autres Lieu Autour du complexe sportif Adresse Rue Jean Moulin, Mareau-aux-pres Ville Mareau-aux-pres lieuville Autour du complexe sportif Mareau-aux-pres