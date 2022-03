Fête du sport au musée de l’Homme Musée de l’Homme, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 :

Pour accompagner son exposition Aux frontières de l’humain, le Musée de l’Homme organise un week-end sportif et festif pour tous, avec initiations, démonstrations et rencontres gratuites, les 26 et 27 mars.

L’exposition « Aux frontières de l’humain » du Musée de l’Homme (présentée jusqu’au 30 mai), explore les limites entre l’Homme et l’animal, l’Homme et la machine, l’Homme et le mutant, l’Homme et la mort, mais aussi l’Homme et le champion. Dans cette partie consacrée au sport, le visiteur découvre comment les sportifs repoussent les limites de leur corps biologique par l’entraînement physique et mental, par la créativité et grâce à l’innovation technique.

Pour mettre l’accent sur cette thématique de l’exposition, le Musée de l’Homme organise un grand week-end d’activités sportives gratuites et ouvertes à tous : dès la sortie du métro et jusqu’à l’entrée du Musée de l’Homme, une piste d’athlétisme accueillera les visiteurs. Au sein du Musée, démonstrations et initiations gratuites à différentes disciplines sportives seront proposées à tous les publics.

L’occasion de rencontrer de grandes figures du sport et leur environnement professionnel : athlètes, entraineurs, médecins…

Au programme, toute la journée de 11h à 19h:

– Initiation à l’escalade, sur un mur installé dans le musée, avec Manu Cornu, médaillé de bronze aux championnats du monde d’escalade

– Initiation à la lutte avec des spécialistes du comité régional d’Île-de-France Lutte

Découverte du basket en fauteuil pour tous, avec le comité régional handisport d’Île-de-France

– Démonstration et initiation de breakdance, nouvelle discipline olympique

– Duathlon : initiation au vélo sur tapis et home trainer

– Digisport : un mur digital sportif installé dans l’exposition « Aux frontières de l’humain» invitera les visiteurs à s’essayer à l’escrime, au golf, au handball, à la boxe, au rugby, au football, à l’athlétisme, au tir à l’arc… (accessible uniquement aux visiteurs de l’exposition munis d’un billet – payant)

– Ateliers de réalité virtuelle : grâce à un casque VR dernière génération, des initiations et des simulations de badminton, billard, tennis de table, bowling, basket, boxe, fléchettes, baseball, tir à l’arc et golf seront proposées

– Ostéopathie: des ostéopathes du sport et des étudiants du CEESO – Paris (Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie) seront présents tout au long du week-end pour répondre aux questions et offrir des consultations

– « Fais marcher la science ! » : ateliers de sciences participatives, pour aider les scientifiques à relier la morphologie du pied aux caractéristiques de la marche de chacun. Animés par Gilles Berillonpaléoanthropologue et Antoine Perrier, podologue et docteur en biomécanique.

Et aussi :

– Des projections de documentaires sur le sport, à découvrir en matinée dans l’auditorium

– Des tables rondes, animées par Pierre Sedze, journaliste sportif et animateur radio, seront proposées durant tout le week-endpour échanger avec des sportifs de haut niveau et des professionnels du sport :

– Samedi, 14h30 : Le sportif de haut niveau, entre performance et santé avec Gwladys Épangue (taekwondoïste médaillée de bronze olympique et double championne du monde) Sophie Daviet, préparatrice mentale, Johanna Muller, militaire et triathlète de haut niveau, blessée qui se reconstruit par le sport, Véronique Rousseau, nutritionniste à l’INSEP et Laurence Blondel, responsable de l’accompagnement de la formation à l’INSEP

– Samedi, 16h30 : La quête de performance chez l’humain et dans le sport de haut niveau avec Sébastien Foucras(skieur acrobatique, médaillé olympique, co-fondateur des Étoiles du sport, programme d’accompagnement des sportifs de haut niveau), Makis Chamalidis, docteur en psychologie, spécialisé dans l’accompagnement des projets de performance, Cyréna Samba-Mayela, médaillée aux championnats du monde d’athlétisme jeunesse

– Dimanche, 14h30 : Le parasport, de la contrainte physiologique au dépassement de soi avec Marie-Amélie Le Fur, athlète parasport, détentrice de neuf médailles paralympiques, présidente du Comité paralympique et sportif français

– Dimanche, 16h30 : Sport et machines, de l’homme au robot avec Guillaume Arthus, ultra-traileur.

Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro Paris 75016

Contact : https://www.museedelhomme.fr/fr/au-programme/agenda/fete-sport-4362 https://www.facebook.com/museedelhomme/?ref=page_internal

