Fête du sport à Senlis, 1ère édition Senlis, 2 juillet 2022, Senlis.

Fête du sport à Senlis, 1ère édition

Rue Yves Carlier Senlis Oise

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 18:00:00

Senlis

Oise

Senlis

Première fête du Sport à Senlis, les associations à l’honneur !

Le samedi 2 juillet sera sportif ! La Ville va promouvoir ses associations sportives lors d’une journée d’échanges et de rencontres avec le public.

À l’occasion de sa première fête du sport, la Ville de Senlis convie les membres (bénévoles, sportifs, présidents) de toutes ses associations sportives pour une journée de convivialité et de découverte.

Un événement, qui se veut récurrent et qui devrait avoir lieu chaque premier samedi de juillet, avec tous les ans une nouvelle thématique, cette année, le sport-santé.

La journée sera divisée en deux : la matinée sera réservée aux membres des associations. Ce sera un temps d’échange entre bénévoles et sportifs des diverses associations et nos partenaires.

Et l’après-midi sera ouverte au public afin que les habitants du territoire puissent mieux connaître les associations autour de chez eux, s’initier à certaines pratiques et ainsi définir dans quel(s) club(s) ils souhaiteront s’engager en septembre, lors du forum des associations en septembre.

https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Sport/Fete-du-Sport

Ville de Senlis

Senlis

dernière mise à jour : 2022-06-27 par