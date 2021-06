Mauguio Mauguio 34130, Mauguio FÊTE DU SPORT – 12ÈME ÉDITION Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: 34130

FÊTE DU SPORT – 12ÈME ÉDITION Mauguio, 26 juin 2021-26 juin 2021, Mauguio. FÊTE DU SPORT – 12ÈME ÉDITION 2021-06-26 – 2021-06-26

Mauguio 34130 Partez à la découverte de la Fête du Sport nouvelle formule ! Avec 20 lieux emblématiques de pratiques sportives à Mauguio et Carnon, 35 initiations aux activités sportives sont organisées pour cette édition exceptionnelle de 9h à 19h.

Entre amis ou en famille, la Fête du Sport a été pensée pour vous permettre de profiter d’un temps agréable en toute sécurité. Profitez des nombreuses initiations encadrées par les associations ! Les activités proposées seront accessibles uniquement sur inscription aux horaires précisés dans le programme. Afin de garantir la qualité de votre accueil, le nombre de place par créneau est limité. Ouverture des inscriptions mercredi 9 juin 2021

– via un bulletin téléchargeable à renvoyer par mail à fetedusport@mauguio-carnon.com

– via un bulletin papier (disponible en Mairie de Mauguio, Mairie annexe de Carnon, Office du Tourisme ou chez vos commerçants) à remettre directement au service des sports Partez à la découverte de la Fête du Sport nouvelle formule !

