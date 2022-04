Fête du sourire Nefs / Machines de l’Ile Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fête du sourire Nefs / Machines de l'Ile, 21 mai 2022, Nantes.

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Événement convivial, musical et sportif au site des Machines de l’Ile le samedi 21 mai 2022 à partir de 14h. Pour fêter la 20e édition de la Fête du Sourire, on vous propose un programme riche en couleurs : concerts, handisport, innovations, balade en joelette, danse et de nombreuses autres animations ! L’événement est gratuit et ouvert à tous. Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr http://dd44.blogs.apf.asso.fr

