Creuse Lépinas Lépinas Gratuit – A partir de 18h30. Au programme : feu festif dans le jardin derrière la mairie, vin chaud, saucisses, merguez et crêpes. Dans la salle Ginette Chaulet, des images explicitant la mécanique céleste du solstice seront projetées et des ouvrages spécialisés pourront être consultés.

A l’extérieur un spectacle de jonglerie avec le feu par la Cie locale « Sur Mesure ». Lépinas Lépinas

