FÊTE DU SLIP 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

2023-01-21

Loire-Atlantique Mesquer Commence à broder, dessiner, cuisiner, tatouer, tricoter…. ton plus beau slip ! La quatrième édition de la fête du slip comptoir arrive !

DJset, défilé, surprises, cocktails et mocktails et tout bientot plus d’infos. Alors SAVE the DATE !

Participation libre. centralcafe.mesquer@gmail.com +33 6 11 84 98 41 https://www.centralcafe-mesquer.com/ Mesquer

