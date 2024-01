Fête du slip 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, samedi 3 février 2024.

Fête du slip fête du slip #6″ au Central café au son de @fenugrecbeat.#djset Avec un tel comptoir en forme de slip, on ne peut pas passer à côté de la fête du slip ! Tapas dès 19h, DJ SET World Music de 22… Samedi 3 février, 19h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Public

fête du slip #6″ au Central café au son de @fenugrecbeat.#djset

Avec un tel comptoir en forme de slip, on ne peut pas passer à côté de la fête du slip !

Tapas dès 19h, DJ SET World Music de 22h à 1h. Pour les plus téméraires, défilé en l’honneur du slip comptoir !

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer
06 11 84 98 41
centralcafe.mesquer@gmail.com
https://www.centralcafe-mesquer.com/

