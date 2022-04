Fête du Singe en Hiver Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

2022-10-29 – 2022-10-30

Villerville Calvados Une fête est organisée pour les 60 ans du film d’Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, tourné en grande partie dans le village en 1962, et pour le premier anniversaire de la mort de Jean-Paul Belmondo. Au programme : exposition, apéritif dinatoire et feu d’artifice.

