Fête du Singe en Hiver : Soirée et feu d’artifice

2022-10-29 – 2022-10-29 Une fête est organisée pour les 60 ans du film d’Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, tourné en grande partie dans le village en 1962, et pour le premier anniversaire de la mort de Jean-Paul Belmondo.

A partir de 19 h sur la Digue en bas de la rue des Bains :

Apéritif dinatoire autour d’un buffet, accompagné du traditionnel Picon bière, boisson emblématique du film, avec une bande

son dans l’ambiance du film.

A 22 h : Grand feu d’artifice du Singe en Hiver tiré depuis

A 22 h : Grand feu d'artifice du Singe en Hiver tiré depuis

la plage en contrebas de la digue, comme dans le film, accompagné d'une surprenante illustration sonore.

A partir de 19 h sur la Digue…

