Fête du Singe en Hiver : Projection du film « Un singe en hiver » d’Henri Verneuil

Fête du Singe en Hiver : Projection du film « Un singe en hiver » d’Henri Verneuil, 29 octobre 2022, . Fête du Singe en Hiver : Projection du film « Un singe en hiver » d’Henri Verneuil



2022-10-29 – 2022-10-29 Que dire de plus sur un film qui s’est transformé en monument national au fil de ses innombrables rediffusions à la télévision… « Un singe en hiver » a bouleversé à jamais la petite station balnéaire de Villerville quand elle a accueilli, à l’hiver 1961/1962, l’équipe de tournage de Henri Verneuil avec ses deux légendes du cinéma, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Pour être fidèle au roman d’Antoine Blondin, la commune est renommée « Tigreville ». Certaines scènes sont tournées à Port-en-Bessin ou Houlgate, les intérieurs du Cabaret Normand et autres lieux de boisson sont en partie reconstitués en studio, mais rien à faire, Villerville vit, encore et toujours, à l’heure de cette nuit d’ivresse entre Albert Quentin et Gabriel Fouquet. Que dire de plus sur un film qui s’est transformé en monument national au fil de ses innombrables rediffusions à la télévision… « Un singe en hiver » a bouleversé à jamais la petite station balnéaire de Villerville quand elle a accueilli, à l’hiver… dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville