Calvados Villerville Une libre adaptation de la nouvelle de Théophile Gaultier « Ne croyez pas aux chronomètres », avec des références au film « Un singe en hiver ».

Ce court-métrage a été imaginé par Héloïse Hadad en noir et blanc comme un conte fantastique et poétique sur la peur du

temps qui passe.

Un casting d'exception, avec pour le rôle principal l'acteur Denis Lavant et Michel Masiero, Freddy Bournane, Abel Aboualiten, Maria Ducceschi, Bertrand Mahé, Léonard Cobiant ainsi que les figurants bénévoles de Villerville

