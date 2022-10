Fête du Singe en Hiver : Exposition, rencontres et signatures Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Villerville

Fête du Singe en Hiver : Exposition, rencontres et signatures Villerville, 29 octobre 2022, Villerville. Fête du Singe en Hiver : Exposition, rencontres et signatures

Ancienne école Villerville Calvados

2022-10-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-01 18:00:00 18:00:00 Villerville

Calvados Une exposition, des rencontres, signatures et ventes de livres, en présence, pour des échanges

conviviaux, de :

– Ariane Dollfus, nièce d’Antoine Blondin, auteure d’une biographie de Rudolf Noureev (« Noureev, l’Insoumis ») chez Flammarion, prix du meilleur livre sur la danse du Syndicat de la critique en 2007, et d’une biographie de Maurice Béjart (« Béjart : Le démiurge ») parue en 2017 aux éditions Arthaud. Elle a par ailleurs traduit l’autobiographie de Noureev, publiée en 2016 par les éditions Arthaud.

–Olivier Maulin, critique littéraire à Valeurs Actuelles, romancier, récent auteur du polar rural « Le Temps des Loups » au Cherche-Midi, prix du festival Etonnants Voyageurs pour « En attendant le Roi du monde » en 2006.

– Bertrand de Saint-Vincent, journaliste au Figaro, auteur d’une série estivale sur Antoine Blondin dans le quotidien et biographe de Jacques Laurent.

– Alain de Chantérac, amateur éclairé d’Antoine Blondin, auteur de deux monographies sur l’écrivain.

– Emmanuel Bluteau, fondateur et animateur des éditions La Thébaïde. Dans son catalogue figurent des contemporains comme Thomas Morales, Pierre Joannon, Philippe Lacoche et de glorieux grands frères, comme Michel Déon ou Denis Lalanne. Il s’attache à perpétuer un certain esprit hussard et blondinien.

