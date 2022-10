Fête du Singe en Hiver : Exposition et rencontres

2022-10-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-01 18:00:00 18:00:00 Une fête est organisée pour les 60 ans du film d’Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, tourné en grande partie dans le village en 1962, et pour le premier anniversaire de la mort de Jean-Paul Belmondo. Au programme : rencontres, projection, apéritif dinatoire, feu d’artifice et animations. Des lettres manuscrites, souvenirs, vieux papiers, édition originales, pièces rares et amusantes, photographies, ventes de livres, etc. avec la participation d’auteurs et de journalistes. Une fête est organisée pour les 60 ans du film d’Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, tourné en grande partie dans le village en 1962, et pour le premier anniversaire de la mort de Jean-Paul Belmondo. Au programme : rencontres,… dernière mise à jour : 2022-10-19 par

