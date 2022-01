Fête du Singe en Hiver et feu d’artifice Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Villerville Calvados Un feu d’artifice est tiré chaque année lors des vacances de la Toussaint sur la plage de Villerville (ou Tigreville) en l’honneur du film d’Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, tourné en grande partie dans le village en 1962. Sur la digue, un apéritif typique du Singe en Hiver ainsi que des planches charcuterie/fromage seront proposés.

