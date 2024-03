Fête du Sieck #4 Santec, vendredi 31 mai 2024.

Fête du Sieck #4 Santec Finistère

2 jours de fêtes au cœur d’un des plus beaux paysages de la pointe nord finistérienne !

Au Dossen, Commune de Santec, viens découvrir plus des groupes et artistes locaux.

– vendredi 31 mai

– samedi 1 juin

Programme à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-01

Place du Dossen

Santec 29250 Finistère Bretagne assobodroz@gmail.com

L’événement Fête du Sieck #4 Santec a été mis à jour le 2024-02-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX