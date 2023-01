Fête du Sieck #3 Santec Santec Santec Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Santec 2 jours de fêtes au cœur d’un des plus beaux paysages de la pointe nord finistérienne !

Au Dossen, Commune de Santec, viens découvrir plus de 14 groupes et artistes locaux. – vendredi 2 juin – 17h – 00h

– samedi 3 juin – 15h – 01h Du rock au rap, en passant par la techno ou encore le Celte, il y en aura pour tout le monde ! assobodroz@gmail.com Santec

