Fête du Sieck #2 Santec

2022-06-10 12:30:00 – 2022-06-25

Santec Finistère Santec Après cette longue traversée du désert, notre équipe est fier de vous annoncer que nous pourrons de nouveau être réunis pour 2 jours de fêtes au cœur d’un des plus beaux paysages de la pointe nord finistérienne !

Soyez-en sûr, cette seconde édition promet d’être une fois de plus pleine de surprises , raison pour laquelle nous vous donnons désormais rendez-vous au mois d’ AVRIL prochain afin de laisser entrevoir ce qui vous attend une fois sur place.

EVENEMENT SUR DONATION

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Santec Autres Lieu Santec Adresse Ville Santec lieuville Santec