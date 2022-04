Fête du Sel Léoncel Léoncel Catégories d’évènement: Drôme

Léoncel Drôme Léoncel Manifestation organisée chaque année par l’association « les 4 saisons à Léoncel » le lundi de Pentecôte. Elle commémore la bénédiction du sel par les moines de l’abbaye cistercienne du XII ° siècle. +33 4 75 81 10 24 Léoncel

