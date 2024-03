FÊTE DU SCHLITTAGE ET DES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT Menaurupt Sapois, dimanche 4 août 2024.

Dimanche

Démonstration des vieux métiers de la forêt dès 10h et toute la journée; abattage d’un arbre à la hache et passe-partout de 11h à 12h; démonstration de schlittage tout au long de la journée; danse et musique folklorique vosgienne, repas du bûcheron… Bonnes chaussures conseilléesTout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 10:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Menaurupt Forêt du Hatta

Sapois 88120 Vosges Grand Est

