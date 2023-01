FÊTE DU SCHLITTAGE ET DES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT Sapois Sapois Sapois Catégories d’Évènement: Sapois

Vosges

FÊTE DU SCHLITTAGE ET DES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT Sapois, 6 août 2023, Sapois Sapois. FÊTE DU SCHLITTAGE ET DES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT Forêt du Hatta Menaurupt Sapois Vosges Menaurupt Forêt du Hatta

2023-08-06 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-06 18:00:00 18:00:00

Menaurupt Forêt du Hatta

Sapois

Vosges Sapois Démonstration des vieux métiers de la forêt dès 10h et toute la journée; abattage d’un sapin à la hache et passe-partout de 11h à 12h; démonstration de schlittage à partir de 14h; folklore vosgien vers 15h, repas du bûcheron… Bonnes chaussures conseillées +33 3 29 61 77 54 Michel Laurent

Menaurupt Forêt du Hatta Sapois

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Sapois, Vosges Autres Lieu Sapois Adresse Sapois Vosges Menaurupt Forêt du Hatta Ville Sapois Sapois lieuville Menaurupt Forêt du Hatta Sapois Departement Vosges

Sapois Sapois Sapois Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sapois-sapois/

FÊTE DU SCHLITTAGE ET DES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT Sapois 2023-08-06 was last modified: by FÊTE DU SCHLITTAGE ET DES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT Sapois Sapois 6 août 2023 Forêt du Hatta Menaurupt Sapois Vosges Sapois Sapois, Vosges Vosges

Sapois Sapois Vosges