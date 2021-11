Fête du Sapin Saulieu, 5 décembre 2021, Saulieu.

Fête du Sapin Saulieu

EUR Les fêtes du sapin, c’est l’événement de Noël incontournable à Saulieu. Un marché de Noël 100 % local composé de producteurs et artisans locaux, spectacle et concert gospel, mais aussi des balades en poney et higland cattle, un labyrinthe végétal et une fanfare. Inédit: cette année, un atelier décoration de biscuits de Noël est proposé aux enfants dès 4 ans. 12 €/enfant, infos et inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme. La boîte aux lettres du Père Noël se tient prête à accueillir tous les courriers de vos enfants!

Côté sport, c’est le retour de la traditionnelle course du sapin au départ du stade municipal. Accessible aux enfants à partir de 3 ans, cette course promet d’offrir un jeune plant à chaque participant et un sapin pour les adultes.

