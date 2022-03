Fête du Rosé Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Fête du Rosé Saint-Paul-Trois-Châteaux, 11 juin 2022

2022-06-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-11 23:00:00 23:00:00

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux C’est au coeur du village de St Paul 3 Châteaux que les vignerons de l’AOC Grignan les Adhémar vous convient à célébrer le rosé du millésime 2021. Dans une ambiance estivale et conviviale, venez déguster ce produit phare de l’été. +33 4 75 46 55 96 Saint-Paul-Trois-Châteaux

