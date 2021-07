Langeais Langeais Indre-et-Loire, Langeais Fête du Rosé de Bourgueil Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Langeais Indre-et-Loire Langeais Une douzaine de vignerons de Bourgueil seront présent pour vous faire déguster leurs Rosés 100% cabernet franc gorgé de soleil ! Vente de verres devant la Maison des Vins et ensuite venez déambuler au pied du Château pour une jolie dégustation pleine de fraîcheur. Restauration sur place avec les restaurateurs de Langeais

maisondesvinslangeais@gmail.com https://www.vinbourgueil.com/

