Fête du Rosé (1ère édition) Pélissanne, 30 avril 2022, Pélissanne.

Fête du Rosé (1ère édition) Pélissanne

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Pélissanne Bouches-du-Rhône Pélissanne

Lors de cette journée, de belles couleurs rosées aux couleurs de l’été pour de nombreuses animations et dégustations de vins de Provence, vous attendent dans le cœur historique de Pélissanne.



Munis du verre de la manifestation, vous déambulerez et participerez aux différentes dégustations et animations sur l’œnologie.

La présence d’une œnologue permettra aux curieux d’apprendre à déguster et reconnaître des vins lors des six ateliers de formation à la dégustation.

La Fête du rosé de Pélissanne labélisée MPG, célèbre les productions “rosés” et les savoir-faire de la viticulture, élément de notre culture.

evenementiel@ville-pelissanne.fr +33 4 90 55 15 55

