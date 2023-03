Fête du Riesling Riquewihr Catégories d’Évènement: 68340

Riquewihr

Fête du Riesling, 9 septembre 2023, Riquewihr . Fête du Riesling place Fernand Zeyer Riquewihr 68340

2023-09-09 10:00:00 – 2023-09-10 19:00:00 Riquewihr

68340 0 EUR Le Choeur d’Hommes de Riquewihr vous propose de passer un moment gourmand et en musique lors de cette fête du Riesling.

+33 3 89 47 93 57

