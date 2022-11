Fête du Réseau Breton

2023-08-17 18:00:00 – 2023-08-17 20:00:00 La Fête du Réseau Breton, première édition ! 121 ans depuis l’ouverture de la ligne Carhaix-Loudéac.

Le passé historique du Réseau Breton long de 121 ans vous sera conté lors de cet événement : conférence, présentation du matériel en exposition, lancement de la restauration du « bijou de la collection » authentique autorail de cette ligne De Dion Bouton, atelier animé, balade nocturne sur la ligne reconstituée, pot d’amitié. De 18h à 20h. Rdv à la gare de Gouarec Rés. : 07 89 40 72 61 / contact@velorail.bzh Org. Le Vélorail du Kreiz Breizh dernière mise à jour : 2022-11-16 par

