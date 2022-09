Fête du raisin – Un dimanche festif Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Toute la journée est dédiée au raisin et aux produits de la vigne, au Bruderthal (le grand cru de Molsheim). ¬† Programme :¬† – A partir de 8h :¬†Braderie, vide greniers et animation folklorique -¬†10h :¬†Messe avec bénédiction des fruits et légumes à l’église des Jésuites¬† – 11h30 :¬†Pesée de la Reine,¬†exposition de tracteurs anciens, apéritif concert. – 12h : Repas choucroute à la salle Manderscheidt de l’Hôtel de la Monnaie. Tarif¬†: 14 euros. Réservation ଆ: sambo.molsheim@gmail.com ou 06.43.00.74.48 ¬† – 14h :¬†Thé dansant avec l’orchestre Marley-Brown au 1er étage de la Monnaie – 16h30 :¬†Concert du sosie de Dalidal sur la place de la Monnaie¬†¬† Caves ouvertes. ¬†Dans les Caveaux Bugatti et Coulaux de l’Hôtel de la Monnaie, de 14h à 19h :exposition de fruits et légumes, de miel et de champignons.¬† Parcours Ninja Kid’s de 13h à 19h Place du Marché (payant) Marchés du terroir, Puces, concerts, repas, Folklore, caves ouvertes Molsheim

