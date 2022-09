Fête du raisin – Repas choucroute Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim

Fête du raisin – Repas choucroute
2022-10-09

Place de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

2022-10-09 12:00:00 – 2022-10-09 14:30:00 Molsheim

Bas-Rhin EUR Dans la salle Manderscheidt de l’Hôtel de la Monnaie, venez déguster la fameuse choucroute de la fête du raisin Réservation à : sambo.molsheim@gmail.com ou 06.43.00.74.48 Lors de la fête du raisin : repas traditionnel avec choucroute organisée dans la salle Manderscheidt de l’Hôtel de la Monnaie Molsheim

