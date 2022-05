Fête du Rabelais Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-27 – 2022-05-29

Chauny Aisne Chauny C’est le grand retour de la fête du Rabelais du vendredi 27 au dimanche 29 mai à Chauny ! Voici le programme officiel : Vendredi 27 mai – place de l’Hôtel de Ville :

18h : Lancement des fêtes Rabelais

18h15 à 20h : Cours de danse géant

20h à 23h : Concert & soirée foodtruck Samedi 28 mai – place de l’Hôtel de Ville :

10h à 23h : Marché de terroir rabelaisien

11h30 : Inauguration officielle du marché

10h à 18h30 : Initiation gratuite au segway, à la trottinette électrique & tour en rosalies

10h-12h, 14h-16h & 16h-18h : Ateliers découverte par les associations chaunoises

16h : Chants de la chorale soleil

à partir de 18h30 : centre-ville piéton avec terrasses musicales des cafetiers et déambulation d’un cracheur de feu avec sa troupe médiévale Dimanche 29 mai – place de l’hôtel de ville :

10h à 12h : Quizz géant fête des mères

10h à 19h : Marché de terroir rabelaisien

14h30 : Départ du carnaval rue de la Chaussée & arrivée place Bouzier Et le programme côté sportif et associatif : Mercredi 25 mai :

19h à 22h : Course cycliste | La Cherizienne Ville de Chauny Jeudi 26 mai : Toute la journée : Balades en bateaux, à la halte fluviale | Actan

Toute la journée : Panier d’or, salles Jean Bouin et Pierre de Coubertin | Basket Ball Chauny Autreville

8h15 & 9h : Randonnée pédestre “La Rabelaisienne”, départ à la place Bouzier | Donneur de sang bénévole de chauny

Après-midi : Animation sportive, stade vélodrome | Rugby Club Chauny Samedi 28 mai :

Toute la journée : Exposition de trains miniatures dans le hall de la mairie | @Rail Club Chaunois

Toute la journée : Aquathlon à la piscine L’Oasis | Cercle des Nageurs Chaunois

Toute la journée : Concours de pétanque, boulodrome place Bouzier | Pétanque Chauny Autreville

7h à 17h : Concours de pêche, sur le canal | Association de pêche La Carpe

13h30 à 17h : Descente en canöe à la base de kayak | Canoë Kayak Plein Air de CHAUNY

14h à 17h : Fête du vélo, maison des associations | ACCT Chauny

14h à 17h : Championnat d’athlétisme de l’Aisne, stade Léo Lagrange | Union Athlétique de Chauny

Informations au 03 23 38 70 70

+33 3 23 38 70 70

Chauny

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

