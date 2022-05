Fête du quartier Flers-Sart Centre Culturel et Social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Centre Culturel et Social Flers Sart, le vendredi 13 mai à 16:30

**Le centre culturel et social Flers Sart vous invite vendredi 13 mai 2022 à partir de 16h30 à une grande fête de quartier.** **Au programme** * Jeux de kermesse, structure gonflable, espace de rencontre convivial, animation culturelle et un barbecue (sur réservation) le tout dans une ambiance musicale et festive. * Petite restauration sur place au profit de la junior Association pour leur voyage au Portugal. **Renseignements et inscription pour le barbecue à l’accueil de votre centre culturel et social.**

Le centre culturel et social Flers Sart vous invite vendredi 13 mai 2022 à partir de 16h30 à une grande fête de quartier.

2022-05-13T16:30:00 2022-05-13T21:00:00

