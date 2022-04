Fête du quartier du Gond Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Fête du quartier du Gond Dax, 30 avril 2022, Dax.

2022-04-30 – 2022-04-30

Dax Landes 16 h après-midi enfantine animé par le clown Zigo. Sous chapiteau.

18 h 5ème course de trotinettes.

20 h Repas dansant avec moules frites : 10 € – Inscriptions sur place. 16 h après-midi enfantine animé par le clown Zigo. Sous chapiteau.

Dax

Dax, Landes

