Dax 40100 13 h : repas inter-communautés

Au choix : cochon de lait, couscous, paëlla, confit.

