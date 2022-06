Fête du quartier de Subéhargues Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

2022-07-03 12:00:00 – 2022-07-03 15:00:00

Landes Aire-sur-l’Adour 14 14 EUR La Cigale Subéhargaise vous propose le dimanche 3 juillet la fête du quartier de Subéhargues à la ganadéria Dussau.

Au programme samedi 18h30 messe à l’église de Subéhargues. Dimanche rendez vous à partir de 12h pour un repas champêtre.

Venez retrouver vos amis, vos voisins et passez une bonne journée.

Menu à 14€ avec : salade du « cigaloun », poulet basquaise, fromage, salade de fruits, café, vin non compris.

+33 6 77 60 09 19

