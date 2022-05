FETE DU PRINTEMPS Wimereux, 23 juillet 2022, Wimereux.

FETE DU PRINTEMPS Salle des Fêtes

Place Albert 1er Wimereux

2022-07-23 – 2022-07-24

Salle des Fêtes

Place Albert 1er Wimereux Pas-de-Calais

Wimereux Samedi :

– 14 h -18 h Groupes musicaux en déambulation rue Carnot et Digue

– 19 h – 23 h Podium Place Albert 1er

Dimanche :

– 7 h – 18 h Braderie rue Carnot

– 14 h -17 h Groupes musicaux en déambulation rue Carnot et Digue

– 15 h 19 h Concert AC/DC rue Carnot Khédive

– 12 h 14 h 30 et 19 h – 23 h Podium Place Albert 1er

corinne0558@gmail.com +33 6 45 51 41 28

