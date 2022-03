FÊTE DU PRINTEMPS Villiers-Charlemagne Villiers-Charlemagne Catégories d’évènement: Mayenne

Villiers-Charlemagne

FÊTE DU PRINTEMPS Villiers-Charlemagne, 24 avril 2022, Villiers-Charlemagne. FÊTE DU PRINTEMPS Rue du Lac Plan d’eau Villiers-Charlemagne

2022-04-24 – 2022-04-24 Rue du Lac Plan d’eau

Villiers-Charlemagne Mayenne Villiers-Charlemagne Au programme de la fête du printemps :

– Producteurs locaux et artisans, une vente de plants de légumes et fleurs par L’APEL de Sainte Marie de Villiers-Charlemagne.

– Diverses animations : trampolines, courses d’escargot, concours de vélo fleuri, tombolas,…

Un Vide-Grenier pour dénicher ou flâner tout simplement (inscription ouverte).

