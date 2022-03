FÊTE DU PRINTEMPS Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne

FÊTE DU PRINTEMPS Vigneux-de-Bretagne, 1 mai 2022, Vigneux-de-Bretagne. FÊTE DU PRINTEMPS Vigneux-de-Bretagne

2022-05-01 – 2022-05-01

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Animation musicale, démonstration de labours d’hier et d’aujourd’hui, animations de vieux métiers, représentation équestre, jeux traditionnels breton, stand photo en tenue d’autan, portes ouvertes des hangars d’exposition

Restauration sur place. Venez découivrir les labours d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les vieux métiers. +33 2 40 57 14 51 Animation musicale, démonstration de labours d’hier et d’aujourd’hui, animations de vieux métiers, représentation équestre, jeux traditionnels breton, stand photo en tenue d’autan, portes ouvertes des hangars d’exposition

Restauration sur place. Vigneux-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Autres Lieu Vigneux-de-Bretagne Adresse Ville Vigneux-de-Bretagne lieuville Vigneux-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique

FÊTE DU PRINTEMPS Vigneux-de-Bretagne 2022-05-01 was last modified: by FÊTE DU PRINTEMPS Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne 1 mai 2022 Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique