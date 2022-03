Fête du Printemps Soustons, 2 avril 2022, Soustons.

Fête du Printemps Soustons

2022-04-02 – 2022-04-03

Soustons Landes

Animations musicales, concerts, spectacles de rues. Course d’orientation et escape game urbains. Animations sportives, fête foraine.

Marché des producteurs et concours d’omelettes aux asperges.

le 1er Concours d’Omelettes aux Asperges

Le principe est simple, nous vous fournissons les œufs, les asperges et le feu et c’est à vous d’amener votre poêle magique, vos ingrédients secrets, et de concevoir la meilleure omelette aux asperges possible !

Le concours est ouvert aux particuliers (de Soustons ou non) ainsi qu’aux associations soustonnaises… Chaque omelette candidate sera dégustée par un jury gourmand et initié, Ensuite, le trophée de la meilleure omelette 2022 sera remis .

Le concours aura lieu le 2 avril à partir de 10h. Inscription avant le 21 mars en mairie ou

