Fête du Printemps Savigné-sur-Lathan, 5 juin 2022, Savigné-sur-Lathan.

Fête du Printemps Savigné-sur-Lathan

2022-06-05 07:30:00 – 2022-06-05 19:00:00

Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire Savigné-sur-Lathan

2ème édition de la fête du Printemps, fête communale qui aura lieu à Savigné-sur-Lathan le 05 juin 2022. A l’occasion de cette journée, plusieurs animations sont proposées : n- Vide greniers organisé par l’Avenir Cycliste Touraine, n- Marché avec artistes et producteurs locaux, n- Manèges, n- Exposition de motos et voitures anciennes. Restauration et buvette sur place.

A l’occasion de cette journée, plusieurs animations sont proposées : n- Vide greniers organisé par l’Avenir Cycliste Touraine, n- Marché avec artistes et producteurs locaux, n- Manèges, n- Exposition de motos et voitures anciennes.

marin.mairie.2sl@gmail.com +33 6 07 27 85 20 https://savignesurlathan.fr/

2ème édition de la fête du Printemps, fête communale qui aura lieu à Savigné-sur-Lathan le 05 juin 2022. A l’occasion de cette journée, plusieurs animations sont proposées : n- Vide greniers organisé par l’Avenir Cycliste Touraine, n- Marché avec artistes et producteurs locaux, n- Manèges, n- Exposition de motos et voitures anciennes. Restauration et buvette sur place.

mairie Savigne-sur-Lathan

Savigné-sur-Lathan

dernière mise à jour : 2022-05-13 par