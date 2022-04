FÊTE DU PRINTEMPS Salle des fêtes de Saint Rémy Saint-Remy Catégories d’évènement: Saint-Remy

Vienne

FÊTE DU PRINTEMPS Salle des fêtes de Saint Rémy, 14 mai 2022, Saint-Remy. FÊTE DU PRINTEMPS

Salle des fêtes de Saint Rémy, le samedi 14 mai à 19:00

FÊTE DU PRINTEMPS —————– à SAINT RÉMY 86 ————— ### 14 mai 2022 Soirée Entrecôtes **Soirée conviviale animée par le groupe** **_JIELPI_**

Menu 17€ : Entrée – plat – Fromage – dessert. Enfant moins de 12 ans : 10€

Soirée Entrecôtes Salle des fêtes de Saint Rémy 86 390 SAINT REMY Saint-Remy Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Remy, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes de Saint Rémy Adresse 86 390 SAINT REMY Ville Saint-Remy lieuville Salle des fêtes de Saint Rémy Saint-Remy Departement Vienne

Salle des fêtes de Saint Rémy Saint-Remy Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-remy/

FÊTE DU PRINTEMPS Salle des fêtes de Saint Rémy 2022-05-14 was last modified: by FÊTE DU PRINTEMPS Salle des fêtes de Saint Rémy Salle des fêtes de Saint Rémy 14 mai 2022 Saint-Remy Salle des fêtes de Saint Rémy Saint-Remy

Saint-Remy Vienne