Fête du printemps salle des fêtes 56760 Penestin Penestin, dimanche 31 mars 2024.

Début : 2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

La Fête du Printemps revient à Pénestin pour célébrer l’arrivée des beaux jours. Au programme jeux en bois, bourse aux oiseaux, troc aux plantes, plein de surprises et deux spectacles programmés pour petits et grands :

« Dans le jardin de mon papy » évoque les odeurs du jardin qui racontent une histoire et sont source d’émotion. Vous pourrez jouer avec l’eau, mélanger la terre, semer des graines, découvrir des petites bêtes…

« Avec le manège Océanote », Capitaine Manivelle et Cap’tain Bubulle vous invitent à la découverte d’une exploration musicale à bord du sous-marin pour vivre des aventures incroyables.

salle des fêtes 56760 Penestin

